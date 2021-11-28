Премьер Польши Моравецкий призвал Германию занять более критическую позицию по «СП-2»

Следующему правительству Германии следует занять более критическую позицию в отношении «Северного потока — 2». Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава правительства надеется, что газопровод не станет «инструментом в арсенале» России. Политик призвал Берлин сделать все возможное, чтобы этого избежать.

«Это в том числе инструмент для манипуляции ценами на энергетику», — сказал Моравецкий.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом. Кроме того, Москва реализует проект совместно с европейскими партнерами.

Стоит отметить, что строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре 2021 года. Для запуска газопровода необходимо получить регистрацию независимого транспортного оператора.