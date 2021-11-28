Доктор Мясников призвал прививаться и не злоупотреблять антибиотиками

Угроза инфекций значительно повышается из-за того, что люди принимают антибиотики без назначения специалистом и отказываются от прививок, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор утверждает, что многие люди недостаточно понимают суть антибиотиков и прививок, задавая себе лишь поверхностные вопросы наподобие возможной прививок и необходимости антибиотиков. Вместе с тем, напоминает врач, инфекции совсем не является пережитком прошлого века.

«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны!», — утверждает доктор Александр Мясников.

Избыточное применение антибиотиков, как заявляет телеведущий, приводит к тому, что бактерии теряют к ним чувствительность,. Инфекции, по словам Мясникова, становятся настоящими монстрами, лекарства для которых становятся не более, чем закуской.