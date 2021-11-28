Выдворение российских дипломатов из США может сорвать встречу Путина и Байдена

Двусторонние отношения России и США даже на официальном уровне оставляют желать лучшего. Очередную не обнадеживающую новость озвучил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов: по его словам, в 2022 году Штаты вынужденно покинут более полусотни российских дипломатов вместе с супругами и детьми. Их, как выразился российский представитель, «выгоняют» из страны.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — посетовал Антонов в эфире «Соловьев Live» 27 ноября.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в американских диппредставительствах на территории России работает около 130 человек, а в российской дипмиссии в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200. При этом в октябре американские сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов, если Москва откажется расширить штат посольства США.

mr7.ru / Галина Артеменко

Сорванная встреча Путина и Байдена

Недавно отношения Соединенных Штатов и России и без того осложнились присутствием американских военных кораблей в Черном море и навязчивыми заявлениями о возможном «российском вторжении» на Украину, отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Выдворение дипломатов рискует стать контрольным ударом по возможной встрече президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена, о которой заявляли в Кремле.

«С приходом Байдена курс в отношении России не стал мягче или более сбалансированным. Все продолжается в логике предыдущей администрации, в логике холодной войны, сдерживания. Уровень русофобии в американской элите и информационном пространстве зашкаливающий. Такие действия США выводят конфронтацию на новый уровень. Это не создает хорошую атмосферу для возможности односторонней встречи Путина и Байдена, явно мешает ее конструктивному духу», — рассказал политолог в комментарии «ПС».

Диалог президентов пока находится в процессе согласования, подчеркнули в Кремле 26 ноября. Уже известно, что основными темами переговоров станет ситуация на Украине и политика НАТО.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Бездомная нация» без американского консульства

В конце октября Госдеп США официально признал россиян «бездомной нацией» наряду с кубинцами, иранцами, сирийцами и венесуэльцами.

Неоднозначная формулировка относится к гражданам тех стран, в которых нет консульского представительства Соединенных Штатов, а также в которых «политическая ситуация или ситуация в области безопасности является достаточно нестабильной или неопределенной».

Весной консульство США в России прекратило выдавать россиянам любые визы, кроме дипломатических, при этом продолжая работать для американцев и других иностранцев в ограниченном режиме. Документы для въезда в США граждане РФ могут получить в Польше. До этого администрация экс-президента Дональда Трампа закрыла два последних генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге.

Ранее посол Антонов сообщил об увеличении поставок американского оружия на Украину. Подробнее — в нашей статье.