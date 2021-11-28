Пушков: украинцы заслужили Владимира Зеленского в качестве президента

Украинцы обманули сами себя, поэтому граждане заслужили такого президента, как Владимир Зеленский, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале российский политик написал, что на Украине отсутствует зрелая элита, которая способна продвигать страну. Что касается простых граждан, то они заслужили таких лидеров. Об этом Пушков сообщил, комментируя высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона об обмане Зеленского.

«Украинцы сами себя обманули! Как всегда на Украине — в очередной раз. А почему? А потому что нет на Украине зрелой элиты. Нет ответственных политиков, которые способны продвигать страну вперед, тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни «Батька наш Бандера». Украина имеет того президента, которого заслуживает. Да, в очередной раз. С этим можно согласиться», — отметил сенатор.

Как стало известно ранее, Дмитрий Гордон рассказал об агрессивном Зеленском, который ругался и «постоянно врал» во время пресс-марафона. По словам журналиста, это мероприятие было «игрой очень посредственного актера».