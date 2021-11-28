Лавров поздравил Палау с 15-летием дипломатических отношений с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Палау Густав Айтаро обменялись поздравлениями по случаю 15-летия дипломатических отношений между Москвой и Нгерулмудом.

Российский министр иностранных дел выразил надежду, что развитие отношений двух государств приведет к решению многих актуальных задач международной и региональной повестки дня. В МИД РФ также обратили внимание, что с 2018 года действует соглашение об отмене визовых требований для граждан России и Палау.

«Продолжается совместная работа по совершенствованию договорно-правовой базы перспективного сотрудничества и налаживанию практической кооперации», — говорится в сообщении Лаврова.

Дипломатические отношения между РФ и Палау установлены 28 ноября 2006 года.