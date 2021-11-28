Политолог Золотарев ответил на вопрос о появлении аналога Путина на Украине

Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев порассуждал о том, может ли на Украине появиться аналог российского президента Владимира Путина.

Он рассказал об этом в беседе с журналистами. Сотрудники СМИ поинтересовались, ждать ли украинцам у власти человека, который сможет дать отпор олигархам приструнить их, а также избавить страну от управления из-за границы.

«В нынешних условиях нет, поскольку украинский политический и бизнес-бомонд по определению компрадорский. Даже если такой человек найдется, его собьют на ближних подступах», — объяснил на пальцах политолог в интервью изданию «Украина.ру».

Андрей Золотарев также обратил внимание на публикации украинских СМИ о готовящемся «вторжении» России. Президент Украины Владимир Зеленский, который сам делал подобное заявление, позже упрекнул журналистов в запугивании простых граждан.

По мнению аналитика, у Владимира Путина действительно нет нужды нажимать «красную кнопку». Мнимое нападение на Украину не принесет ни России, ни ее президенту никакой выгоды, уверен Золотарев. Он напомнил о более важных вопросах для Москвы: запуск газопровода «Северный поток — 2» и будущая встреча с американским главой Джо Байденом.