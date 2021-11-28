ПФР повысит пенсии трем категориям россиян

Сразу трем категориям пенсионеров с первого декабря повысят ежемесячные выплаты. Индексация коснется россиян, которые в ноябре отметили 80-летний юбилей, подали заявление на перерасчет пенсии или уволились с постоянной работы в августе этого года, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Для первых размер страховой пенсии по старости увеличится ровно в два раза – с 6 044 рублей 48 копеек до 12 088 рублей 96 копеек. «Перерасчетников» индексация коснется только в том случае, если у них есть все подтверждающие документы (к примеру, о наличии в семье несовершеннолетних иждивенцев).

Пенсионеры, которые ушли на заслуженный отдых в последний месяц лета, могут рассчитывать на дополнительную «прибавку» сразу за три месяца: сентябрь, октябрь и ноябрь. Такое решение ПФР обусловлено тем, что индексация уволившихся пожилых работников осуществляется на четвертый месяц, после отчетов от работодателей и принятия решения о повышении выплат.

Увеличение пенсии также ждет россиян, имеющих 30-летний стаж работы в сельской местности. С 1 декабря они начнут получать на 1 511 рублей больше при условии, что до сих пор проживают в сельском населенном пункте.