Явка на выборах в парламент Киргизии составила 9,17% за первые часы голосования. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.

Представитель комиссии уточнил, что наибольшая активность избирателей наблюдается в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.

«По состоянию на 12:00 (09:00 по московскому времени. — Прим. ред.), проголосовали 9,17% избирателей, или 339 785 человек», — сказал Шайназаров на брифинге.

Парламентские выборы проходят в Киргизии 28 ноября. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест — претенденты по одномандатным округам.