Градскому в последние дни перед смертью делали капельницы прямо в студии шоу «Голоc»

Известный российский композитор Александр Градский умер в возрасте 72-х лет. Артист, несмотря на плохое самочувствие, продолжал участвовать в съемках вокального шоу «Голоc».

Член съемочной площадки шоу рассказал подробности состояния мэтра российской эстрады незадолго до его смерти. По словам инсайдера, Градского привозили на носилках в горизонтальном состоянии прямо в студию. А иногда певцу во время съемочного процесса делали капельницы.

«Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, на таких, которые используют в скорых, на колесиках. Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки — он был в горизонтальном положении. Потом пересаживали в красное кресло, снимали выпуск, снова перекладывали на носилки и иногда прямо в студии начинали ставить капельницы», — приводит слова источника издание «СтарХит».

Также инсайдер рассказал, что многие речи Градского пришлось обрезать при монтаже, так как артист периодически говорил не совсем внятно. Из-за этого в эфир попадали лишь несколько фраз композитора.

Градский был доставлен в больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Медики несколько суток боролись за жизнь российского мэтра, но попытки оказались безуспешными. 28 ноября в 2:10 ночи певец ушел из жизни.