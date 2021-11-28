Премьер Киргизии Жапаров призвал сограждан проявить ответственность во время выборов

Кабинет министров Киргизии и администрация президента впервые не стали вмешиваться в избирательный процесс. Об этом сообщил премьер-министр республики Акылбек Жапаров.

Политик 28 ноября проголосовал на парламентских выборах. Он пришел на избирательный участок в Бишкеке.

«Мы имеем право избирать и быть избранным. Надеюсь, вы сделаете достойный выбор и изберете депутатов, которые будут защищать ваши интересы, способствовать росту экономики, писать такие законы, которые увеличат ваши пенсии и зарплаты», — обратился к согражданам Акылбек Жапаров.

Он призвал избирателей к ответственности. По его словам, они обязаны принять взвешенное решение, отдавая свой голос.