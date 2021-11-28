Европа находится под оккупацией США. Спасителем может выступить Россия или Китай, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Политик считает, что сейчас невозможно говорить о развитой и самостоятельной Европе.

«Она (Европа. — Прим. ред.) с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет», — сказал Мураев в интервью местному телеканалу.

Экс-депутат добавил, что на территории европейских стран начали возрастать крайние правые настроения. Государства устали от миграционного кризиса, а также от повестки, которую навязывают западные партнеры. Мураев обратил внимание, что Киеву следует понимать, в какие войны его пытаются втянуть и за кого воевать.