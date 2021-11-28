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Украинский политик Мураев назвал Россию спасителем Европы

Политика
Украинский политик Мураев назвал Россию спасителем Европы

Европа находится под оккупацией США. Спасителем может выступить Россия или Китай, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Политик считает, что сейчас невозможно говорить о развитой и самостоятельной Европе.

«Она (Европа. — Прим. ред.) с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет», — сказал Мураев в интервью местному телеканалу.

Экс-депутат добавил, что на территории европейских стран начали возрастать крайние правые настроения. Государства устали от миграционного кризиса, а также от повестки, которую навязывают западные партнеры. Мураев обратил внимание, что Киеву следует понимать, в какие войны его пытаются втянуть и за кого воевать.

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