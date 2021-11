Американцы оправдали Байдена, разгуливающего без маски по магазину

Президент США Джозеф Байден был замечен за покупками в магазине одежды без маски, хотя с трибун призывал американцев к соблюдению масочного режима. Об этом сообщил телеканал Fox News, традиционно критикующий Демократическую партию и лично Байдена.

В пресс-службе Белого дома попытались оправдать президента: мол, он действительно вышел из магазина с опущенной маской, потому что пил «что-то похожее на молочный коктейль». Вопрос журналистов о том, что нужно сделать, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса (омикрона), политик проигнорировал.

