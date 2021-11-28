Американцы оправдали Байдена, разгуливающего без маски по магазину

Президент США Джозеф Байден был замечен за покупками в магазине одежды без маски, хотя с трибун призывал американцев к соблюдению масочного режима. Об этом сообщил телеканал Fox News, традиционно критикующий Демократическую партию и лично Байдена.

В пресс-службе Белого дома попытались оправдать президента: мол, он действительно вышел из магазина с опущенной маской, потому что пил «что-то похожее на молочный коктейль». Вопрос журналистов о том, что нужно сделать, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса (омикрона), политик проигнорировал.

Biden spotted in Nantucket shopping indoors without a mask despite sign mandating themhttps://t.co/IzjDDubaQM — Fox News (@FoxNews) November 28, 2021

Между тем Байдена неоднократно критиковали за отсутствие маски в общественных местах. В прошлый раз его заметили с открытым лицом в дорогом ресторане Вашингтона.

Примечательно, что сторонники демократа в Twitter раскритиковали Fox News за разоблачение президента, а вовсе не его наплевательское отношение к базовым требованиям безопасности в пандемию. Досталось, конечно же, и республиканцу Дональду Трампу, возглавлявшему страну ранее.

«Он [Байден] лучше Трампа, руки прочь», «Но вы, ребята [с телеканала Fox News], сами заявляли, что маски не нужны. Разве не так?», «Я думал, вы выступаете против масок? Если бы это был республиканец, вы бы сделали из него героя», «Отличная репортажная комедия, Fox, но всем плевать» — так звучат наиболее популярные комментарии под постом телеканала в соцсети.

Ранее сообщалось, что в США потратят из государственного бюджета более 100 тысяч долларов на первую рождественскую елку президента Байдена. Подробнее — в нашей статье.