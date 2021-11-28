Венгерский министр Сийрято назвал провалом работу НАТО в Афганистане

Миссия НАТО в Афганистане закончилась провалом. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, у Североатлантического альянса был план по оказанию финансовой помощи для поддержания национальной безопасности Афганистана до 2024 года.

«А потом, еще до того, как мы окончательно покинули Афганистан, все наши планы рухнули», — сказал Петр Сийярто в интервью телеканалу RТ.

Он добавил, что Венгрия участвовала в эвакуации афганцев. В сентябре министр сообщал, что Будапешт вывез из страны 400 человек.

Военная операция США и НАТО в Афганистане началась в 2001 году. Она была организована в рамках ответа на теракт 11 сентября в Соединенных Штатах.