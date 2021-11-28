Три человека погибли в ночном ДТП с легковушкой и грузовиком под Саратовом

Двое мужчин и женщина стали жертвами ДТП в Саратовской области. Смертельная авария произошла на мосту между Саратовом и Энгельсом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По информации ведомства, около 03:25 (02:25 по московскому времени) мужчина 1990 года рождения за рулем BMW на большой скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью», перевозившей хлебобулочные изделия.

В результате аварии водитель легковушки и двое его пассажиров — мужчина 1993 года рождения и женщина 1990 года рождения — скончались на месте. Спасателям пришлось с помощью гидравлических инструментов деблокировать тела погибших из салона иномарки. Водитель грузовика 1964 года рождения госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.