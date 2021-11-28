Глава УФССП по Ленобласти до ночи допрашивал беременную подчиненную

Главный судебный пристав в Ленобласти заподозрил беременную сотрудницу гатчинского подразделения в сговоре с должником и устроил ей допрос со спецназом. По данным издания 47news, домой женщину отпустили лишь ночью.

По предварительным данным, в марте текущего года подозреваемая приняла в работу исполнительное производство по решению суда о взыскании долга в размере восьми миллионов рублей одним юридическим лицом с другого. Как и полагается, сначала сумма поступила на счет приставов, а после уже была отправлена истцу. Однако вскоре ответчик заявил, что выплатил долг напрямую и потребовал деньги назад.

В связи с этим глава УФССП России по Ленобласти заподозрил подчиненную в сговоре со взыскателем. Вечером силовики забежали в один из кабинетов гатчинского подразделения и попросили сотрудницу пройти в нужное помещение для разговора. Допрос завершился лишь поздно ночью. Сейчас женщина находится на больничном.