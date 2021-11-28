Washington Post: Илон Маск стал одним из самых популярных в России иностранцев

Бизнесмен Илон Маск является, возможно, самой любимой в России иностранной персоной, предположили журналисты издания The Washington Post.

Предприниматель является редким случаем для России, потому что снискал всеобщее признание в стране, на которую нелегко произвести впечатление. Особенно зарубежным деятелям, отметили в газете.

«Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам», — предположили авторы материала.

Маск, возглавляющий американские компании Tesla и SpaceX, не так давно в Twitter пригласил российского президента поговорить в голосовой соцсети Clubhouse. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча предпринимателя и Путина может состояться, хоть и, конечно, не в социальной сети.

По словам Пескова, президент очень интересуется инновациями, поэтому высоко ценит возможность беседы с такими «передовыми людьми». Сам Маск тоже остался неравнодушен к России. В мае он участвовал в российском просветительском марафоне «Новое знание». Он тогда рассказал, что в «России много таланта и энергии».