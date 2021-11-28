Экономист Сатановский посоветовал применить методы Израиля в Донбассе

Конфликт в Донбассе можно решить в течение нескольких суток и без войны, если применить в ответ на агрессию ВСУ жесткие контрмеры, воспользовавшись опытом Израиля, считает экономист, востоковед Евгений Сатановский.

Против России ведется война с момента госпереворота на Украине. Имеют место санкции, прекращение сообщения, ущемление прав русскоязычного населения и многое другое, рассказал эксперт в беседе с политологом Семеном Багдасаровым.

«Донбасс в этих условиях — лишь горячая точка на огромном поле боя и погасить ее необходимо быстро и предельно жестко», — пояснил специалист.

Любая артиллерийская установка, которая выстрелила по ЛДНР, должна быть уничтожена на месте. Любой человек, который строит планы военной операции в отношении Донбасса или в отношении России, должен быть ликвидирован вне зависимости от своего местоположения, объяснил Сатановский. Такая схема показывает свою эффективность многие десятилетия. В таком случае Минские соглашения окажутся для Киева «светом в окне», добавил эксперт.