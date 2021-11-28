Глава МИД Венгрии обвинил западноевропейские страны в лицемерии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил в «огромном лицемерии» страны Западной Европы, которые проявляют его в отношении России.

Министр в беседе с телеканалом RT отметил, что происходит следующее: большие и сильные страны могут позволить говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны не могут себе этого позволить, подчеркнул он.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия «говорит то, что делает». По его словам, Будапешт не поможет себе позволить себе говорить иначе, чем поступать.

«А что делают западноевропейцы: они поступают и говорят по-разному», — подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии в качестве примера привел критику России странами Запада, с которой они ведут дела. Аналогично они ведут себя и с Китаем, заявил он.

Он отметил, что в Европе никто не хочет конфликта между Россией и НАТО. По его словам, будет сделано все возможное, чтобы этого не допустить.