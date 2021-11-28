Российский дипломат предсказал появление разногласий в ООН из-за «саммита за демократию»

«Саммит за демократию», организацией которого занимается Вашингтон, может стать причиной подрыва ООН и появления новых разногласий и проблем. Соответствующее заявление сделал зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Полянский заявил, что запланированный «саммит за демократию» является инициативой, которая достойна сожаления. По словам российского дипломата, это мероприятие может «подорвать ООН» и вызвать новые разногласия и проблемы. Зампостпреда России напомнил, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, никакого хорошего результата из этого не выходит.

Недавно Вашингтон пригласил на этот саммит 110 стран, однако Москва и Пекин не получили приглашение. Мероприятие должно состояться в период с 9 по 10 декабря. При этом в списке приглашенных есть Тайвань, который Белый дом формально воспринимает частью «одного Китая».