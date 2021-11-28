Daily Mail: Байден приблизил возвращение Трампа в Белый дом

Ситуация в США при президенте Джо Байдене обострилась, что дает бывшему главе государства Дональду Трампу все шансы вернуться в Белый дом в 2024 году, считает журналист Daily Mail Эндрю Нил.

Автор отметил ухудшение криминогенной обстановки в американских городах в период пандемии. Но полиция боится активно действовать из-за климата, созданного активистами и политиками левого толка, считает Нил.

Неудивительно, что в этой ситуации последний опрос американцев дает Байдену лишь 38% поддержки, сообщает Ино.tv. Почти половина опрошенных считает, что эффективно исполнять обязанности президента Байдену не дает состояние здоровья, подчеркнул Нил.

Журналист заявил, что в Демократической партии всегда считали американского лидера президентом на один срок. Выдвинуть в 2024 году они планировали Камалу Харрис. Однако она не справилась с проблемой нелегальной миграции. Сейчас ее поддерживают всего 28% американцев, подчеркивает журналист.

Автор статьи считает, что в этой ситуации возвращение Дональда Трампа в кресло президента США в 2024 году будет вполне возможным. Противостоять Трампу вряд ли станет кто-то из республиканцев. Но с демократами ничего не понятно, подчеркивает журналист.

Ранее Трамп подверг жесткой критике Байдена за сферу энергетики. По его мнению, при президенте-демократе США находятся «во власти ОПЕК», а цены на бензин на внутреннем рынке продолжают расти.