Украина ведет активные переговоры с разными союзниками по приобретению военной техники для увеличения оборонной способности страны. Соответствующее заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время разговора с газетой Zeit.

Украинский министр иностранных дел при этом не стал раскрывать подробности переговоров и называть союзников. Кулеба объяснил, что «оружие любит тишину», сравнив вооружение с деньгами. При этом некоторые страны встают на сторону Москвы, полагая, что вооружение Киева приведет исключительно к военному решению проблемы в Донбассе. По мнению главы МИД, этими действиями Украина пытается добиться другой цели.

Кулеба сообщил, что Киев считает это «пакетом сдерживания», который включает в себя три элемента. Первым является четкое политическое послание. Второй заключается в наборе санкционных пакетов или ограничительных мер. Третий — военная поддержка.