Первый канал передал соболезнования из-за смерти Градского

Первый канал выразил соболезнования из-за смерти композитора, певца и наставника в программе «Голос» Александра Градского.

Российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, в 02:10. Артисту было 72 года.

Недавно врачи госпитализировали Градского. Медики доставили музыканта в больницу с подозрением на инсульт. Специалисты наблюдали за артистом. Певец обратился за помощью скорой из-за недомогания, так как ему стало плохо дома.

Сообщается, что Градского отвозили на съемки программы «Голос» в лежачем положении. Композитор продолжал принимать участие в съемках телепроекта, несмотря на недомогание в результате осложнений, которые появились после COVID-19.