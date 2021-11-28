Блинкен призвал отменить санкции США за сертификацию «Северного потока — 2»

Госдеп США стремится заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета, подразумевающую введение санкций против участвующих в сертификации «СП-2» компаний. Об этом сообщает The Hill.

Белый дом выразил опасения в связи с введением более жестких мер по проекту. Газета отмечает, что администрация США испугалась недовольства Германии, которая является важным европейским союзником в борьбе с изменением климата и растущим влиянием Китая.

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал сенаторов-демократов отменить поправки, подразумевающие санкции за сертификацию «Северного потока — 2». Ранее их предложили сенаторы-республиканцы.

The Hill отмечает, что поправки в бюджет на следующий финансовый год предполагают введение санкций в отношении компаний, участвующих в проверках сертификации газопровода. Это необходимо сделать перед введением газопровода в эксплуатацию.