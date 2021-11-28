Киевский пенсионер собрал оставленную в честь «голодомора» еду у мемориала

Пожилой мужчина взял яблоко и кусок хлеба, оставленные у мемориала в память о так называемом «голодоморе» после завершения официальных памятных мероприятий, посвященных очередной годовщине событий в Киеве.

Соответствующее видео опубликовало агентство УНИАН. На кадрах видно, как пенсионер поднимает с мемориала яблоко и кусок хлеба, сразу же съедая его.

Под «голодомором» на Украине подразумевают период нехватки еды, который в 1932-1933 годах охватил значительную часть Советского Союза. Власти страны оценивают события тех лет как целенаправленный «геноцид украинского народа», который якобы устроили центральные власти. В России полагают, что такая версия исторических событий несет ярко выраженный политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять вражду между народами.