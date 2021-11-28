Парламентские выборы стартовали в Киргизии

Выборы в парламент начались на территории Киргизии. Избирательные участки уже открылись по всей стране.

Эти парламентские выборы являются второй попыткой избрать седьмой созыв. В результате первой в октябре прошлого года начались массовые беспорядки и произошла отставка главы государства Жээнбекова. Причиной этого всего стало то, что 90% мест получили провластные партии.

Специалисты считают, что во время этих выборов партии, которые ассоциируются с правительством, также имеют больше шансов. При этом новый президент Жапаров и его соратники не высказывали своих симпатий той или иной фракции.

Система выборов является смешанной: 54 из 90 депутатов — по партийным спискам и 36 — по одномандатным округам. Двое из четырех парламентских выборов за последние 20 лет в Киргизии оборачивались демонстрациями и сменой правительства.