Певец и композитор Александр Градский скончался в результате инсульта

Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни.

«Известия» сообщают, что Градский скончался 28 ноября в 2:10. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что госпитализированный с подозрением на инсульт музыкант находится в тяжелом состоянии.

Градского доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт 26 ноября. Он пожаловался на плохое состояния, когда был у себя дома.

Александр Градский — российский и советский певец, автор популярных песен и композитор. Он получил в 1997 году звание заслуженного артиста России. Через два года он стал народным артистом РФ. В последние годы Градский был наставником в телешоу «Голос».