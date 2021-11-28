Кулеба обвинил Кремль в желании «провала» Минских соглашений

Кремль хочет, чтобы Минские соглашения провалились, так как это якобы обеспечило бы Москве свободу действий. Соответствующим заявлением поделился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время беседы с немецким изданием Zeit.

Министр иностранных дел утверждает, что Украина якобы всегда стремилась выполнять соглашения. Глава МИД также заявил, что лучше этих договоренностей ничего нет.

По мнению Кулебы, Кремль якобы был бы рад провалу минских процессов, так как это развязало бы ему руки и предоставило большую свободу действий. Однако Киев не хочет давать России такую роскошь, добавил дипломат.

Москва при этом много раз призывала Киев выполнять договоренности. Россия также предлагала организовать переговоры по политическому урегулированию конфликта Украины. Власти страны при этом отвергают все инициативы Кремля.