Израиль первым запретил въезд иностранцам из-за омикрон-штамма

Израильтяне обязаны будут находиться на карантине после возвращения из-за границы. Это первая страна, которая полностью закрыла границы из-за омикрон-штамма коронавируса, информирует Reuters.

О запрете на въезд иностранцев сообщил премьер Нафтали Беннет. Согласно его словам, ограничения начнут действовать уже с понедельника. При этом на территории страны зарегистрирован один случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Еще у семи человек также подозревается заболевание новым вариантом COVID-19. Предполагается, что за инфицированными новым штаммом удастся следить при помощи технологии отслеживания телефонов.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября присвоила мутации наименование, соответствующее букве «омикрон». В организации присвоили штамму статус «варианта, вызывающего обеспокоенность». Первый случай заражения омикрон-штаммом выявила ЮАР, сейчас случаи заболевания фиксируют в Европе.