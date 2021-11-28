ООН: население Украины сокращается с одним из самых быстрых темпов в мире

К 2050 году население Украины может снизиться до 35 миллионов человек, предупреждают сведения, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Причинами такой тенденции становятся низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. Власти могут замедлить этот процесс, если создадут социальную защиту для своих граждан. Для этого необходимо сформировать стабильную политическую и финансовую системы.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны насчитало 48 240 902 человек. Не так давно похожую точку зрения высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который сообщил, что каждый год на Украине умирает «целый город», а само государство постепенно стало беднейшей страной Европы.