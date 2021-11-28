Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к России по Украине является циничным и неправдоподобным.

Член Совфеда соответствующим образом прокомментировала заявление генерального секретаря Альянса о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации ситуации на Украине. Ковитиди подчеркнула, что Белый дом — «мировой лицедей».

По словам сенатора, Вашингтон в очередной раз подтвердил собственный «нелицеприятный статус». Она поделилась соответствующим заявлением во время беседы с RT.

По мнению члена Совфеда, США организовали переворот на Украине. Ковитиди подчеркнула, что при этом Белый дом лишил Киев суверенитета. По словам сенатора, теперь Вашингтон находится в поиске виновных в конфликте, который разгорелся на территории страны.

Ковитиди также сообщила, что НАТО — инструмент обвинений. На этом фоне призывы госсекретаря Альянса к Москве выглядят цинично и неправдоподобно.