Посол России Антонов сообщил об увеличении поставок американского оружия на Украину

США наращивают поставки вооружения на Украину. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат уточнил, что линейка вооружений в страну постоянно растет. По словам Антонова, среди поставляемого оружия числятся переносные зенитно-ракетные и танковые комплексы «Стингер» и «Джавелин».

«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает на Украину, все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», — сказал дипломат.

Также посол прокомментировал ситуацию в Донбассе. Он отметил, что США до сих пор не могут внятно ответить, как они помогут в разрешении конфликта.

Ранее Антонов обвинил США в усугублении ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что действия американской стороны являются неприемлемыми для России и могут давать подозрения в отступлении от договоренностей.