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Посол России Антонов сообщил об увеличении поставок американского оружия на Украину

Армия
Посол России Антонов сообщил об увеличении поставок американского оружия на Украину

США наращивают поставки вооружения на Украину. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат уточнил, что линейка вооружений в страну постоянно растет. По словам Антонова, среди поставляемого оружия числятся переносные зенитно-ракетные и танковые комплексы «Стингер» и «Джавелин».

«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает на Украину, все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», — сказал дипломат.

Также посол прокомментировал ситуацию в Донбассе. Он отметил, что США до сих пор не могут внятно ответить, как они помогут в разрешении конфликта.

Ранее Антонов обвинил США в усугублении ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что действия американской стороны являются неприемлемыми для России и могут давать подозрения в отступлении от договоренностей.

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