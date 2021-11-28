Посол Антонов предостерег от попыток проверить российскую оборону на прочность

Россия не испугается потенциала НАТО, проверять прочность ее обороны очень опасно, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне оценил сложившуюся геополитическую ситуацию в эфире YouTube-канала «Соловье Live». По его словам, имеются предположения о том, что «отчаянные головы» на Украине могут попробовать проверить российскую оборону на прочность.

«Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала», — заявил Антонов, отметив, что «это очень опасное заблуждение».

На территории Украины с апреля 2014 года продолжается гражданская война. Украинские власти ввели войска в Донбасс. Жители региона не согласились с произошедшим в стране государственным переворотом и объявили о независимости.