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Посол Антонов предостерег от попыток проверить российскую оборону на прочность

Политика
Посол Антонов предостерег от попыток проверить российскую оборону на прочность

Россия не испугается потенциала НАТО, проверять прочность ее обороны очень опасно, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне оценил сложившуюся геополитическую ситуацию в эфире YouTube-канала «Соловье Live». По его словам, имеются предположения о том, что «отчаянные головы» на Украине могут попробовать проверить российскую оборону на прочность.

«Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала», — заявил Антонов, отметив, что «это очень опасное заблуждение».

На территории Украины с апреля 2014 года продолжается гражданская война. Украинские власти ввели войска в Донбасс. Жители региона не согласились с произошедшим в стране государственным переворотом и объявили о независимости.

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