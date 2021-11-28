Обвинения в отношении России по якобы возможной военной угрозе Украине могут иметь связь с попытками скрыть проблемы в политике украинского лидера Владимира Зеленского,

Москва не планирует ни на кого нападать, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат во время эфира программы «Соловьев Live» на YouTube заявил, что «эта истерия» о мнимой российской угрозе является желанием оправдать провалы, которые существуют у украинского президента. По словам дипломата, Россия в этом вопросе открыта и на постоянной основе заявляет, что не планирует ни на кого нападать.

Зеленский недавно сообщил, что получил сведения о подготовке на Украине госпереворота 1 декабря. По словам украинского президента, у него якобы есть материалы, на которых представители Москвы и Киева обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в перевороте.