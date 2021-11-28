Посол Антонов сообщил о переговорах с Вашингтоном в сфере кибербезопасности

В рамках переговоров России и США в сфере кибербезопасности появились первые позитивные сигналы. Соответствующей информацией поделился российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов на эфире шоу «Соловьев Live» на YouTube заявил, что Москва и Вашингтон прошли четыре раунда консультаций по вопросам кибербезопасности. По словам российского посла, в рамках этих переговоров «появились первые ростки позитивного результата».

Дипломат России ранее сообщил, что Вашингтон расширил линию поставляемого в Киев вооружения. По словам Антонова, в этот список теперь также входят «Стингер», «Джевалин» и отечественные Ми-17. Посол также подчеркнул, что Вашингтон так и не может ответить, как США могут помочь в разрешении конфликта в Донбассе.