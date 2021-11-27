Антонов: США покинут 27 российских дипломатов

США покинут 27 российских дипломатов с семьями, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам посла, детям дипломатов не дают визы, а у супруг отбирают аккредитацию. Это Антонов назвал политикой по разъединению семей.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава российской дипмиссии.

Подход США к отношениям с Россией Антонов считает односторонним, поскольку американская сторона обсуждает с Москвой только представляющие для нее вопросы. Дипломат отметил, что «перероста количества контактов в качественные показатели» нет.

«В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией», — сообщил посол.

Дипломат подчеркнул, что санкционная политика Вашингтона не меняется, а американские политики «выворачивают» в свою сторону информацию о необходимости вводить новые ограничения.