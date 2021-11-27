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Глава Кузбасса Цивилев отказался выслушивать объяснения уволенного после банкета мэра

Общество
Глава Кузбасса Цивилев отказался выслушивать объяснения уволенного после банкета мэра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отказался работать вместе с отправленным в отставку мэром Прокопьевска Вячеславом Старченко за проведение торжественного банкета в день взрыва на шахте «Листвяжная».

Цивилев не собирается выслушивать объяснения, которые собирается предоставить снятый с должности мэр. Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Мы вместе работать не будем. Мне не интересны объяснения на эту тему», — сказал Цивилев.

Сам Старченко заявил телеканалу РЕН ТВ, что видео является фейковым. Он собирался встретиться с губернатором и прояснить ситуацию, а также обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи с торжественного банкета по случаю инаугурации Старченко, избранного мэром 13 ноября. Цивилев заявил, что такой поступок сложно описать словами и отметил, что у подобных людей нет сердца, после чего новоизбранного мэра сняли с должности и исключили из партии «Единая Россия».

#банкет #сергей цивилев #вячеслав старченко