Шугалей: приход талибов к власти не несет никакой угрозы

Российский ученый-социолог Максим Шугалей прилетел в Бишкек, чтобы принять участие в двух научных международных конференциях, и ответил на вопросы журналистов о Кыргызстане и новой власти Афганистана.

Не секрет, что Кыргызстан считается наиболее демократически развитой страной в регионе, однако есть и обратная сторона этой медали — частая смена власти. В частности, корреспондент спросил мнение ученого о политических процессах, которые происходят в республике в настоящее время.

«Необходимо найти ту золотую середину, при которой люди не должны страдать от незаконной смены власти, но при этом иметь право ее сменить во время выборов», — заявил Шугалей.

Кыргызстан движется в правильном направлении, и самостоятельно способен разобраться со своими проблемами. Многие политологи, отметил социолог, считают, что в стране сегодня происходят позитивные демократические процессы.

Ученый озвучил свою позицию по поводу «Талибана»1 (террористической организации, запрещенной в РФ) во главе Афганистана. По его словам, сами по себе талибы уже не несут той угрозы, что раньше, потому что заинтересованы в удержании и легитимизации своей власти. Они всеми силами добиваются признания международным сообществом, и поэтому очень дорожат любыми контактами и возможностями взаимодействия пояснил Шугалей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации