Политолог Стариков усомнился в пророссийском курсе ФРГ при возможном канцлере Шольце

Вероятный канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли будет проводить дружественную к России внешнюю политику. С таким мнением выступил политолог, писатель и публицист Николай Стариков.

Эксперт отреагировал на прогноз некоторых экспертов, которые считают, что Шольцу удастся отвернуть Берлин от Вашингтона в сторону Москвы. Политолог усомнился в выводе в беседе с «ПолитРоссией».

Писатель Стариков одной фразой перечеркнул прогнозы о пророссийской политике Германии при Шольце. По словам эксперта, для подобных заключений нет ни единого основания, а страна останется под американским гнетом.

«Любой глава Правительства Германии будет проводить политику как минимум прогерманскую и как максимум проамериканскую», — констатировал Стариков.

Писатель также прокомментировал отношение к Москве предыдущего канцлера Германии Ангелы Меркель. Политика ФРГ в момент ее руководства соответствовала не дружеским отношениям с Россией, а интересам Берлина, добавил собеседник издания.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немецкое правительство отказаться от российского газа. Он также потребовал от Берлина «качественного нового» курса в вопросе Крыма.