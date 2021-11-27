Диетолог Гималтдинова предупредила о вреде свеклы и кукурузы для худеющих

Желающим избавиться от лишнего веса людям рекомендуется уменьшить количество картофеля, кукурузы и свеклы в рационе. Об этом предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Индира Гималтдинова.

Большинство овощей являются не только полезными для здоровья, но и подходящими для меню худеющих, так как имеют мало калорий. При этом есть три растительных продукта, которые мешают избавлению от лишних килограммов.

«Надо ориентироваться не на калорийность, а на гликемический индекс. На снижении веса лучше пореже употреблять картофель, свеклу и кукурузу. У них, в сравнении с другими овощами (например, огурцами), высокий гликемический индекс», — рассказала диетолог в беседе с UfacityNews.ru.

Однако полностью исключать эти овощи из меню не рекомендуется. Достаточно снизить количество порций и включать их в рацион не чаще нескольких раз в неделю. Также следует помнить о влиянии этих овощей на развитие сахарного диабета. При заболевании картофель, свеклу и кукурузу можно употреблять, но важно учитывать количество калорий.