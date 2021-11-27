Британский посол Симмонс заявила, что «Северный поток — 2» ослабляет Киев

Российский газопровод «Северный поток — 2» ослабляет Украину, поэтому Лондон «обеспокоен» реализацией проекта. Об этом заявила посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

Дипломат прокомментировала ситуацию с газом на Украине. По словам посла, Лондону очень важно избавить Киев от энергозависимости, поэтому необходимо инвестировать в «зеленую энергетику».

«Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода», — сказала Симмонс в интервью местным СМИ.

Посол также назвала это вопросом безопасности и выразила обеспокоенность вокруг реализации «Северного потока — 2».

Строительство российского газопровода завершилось в сентябре. Однако немецкий регулятор приостановил сертификацию проекта. Россия неоднократно напоминала, что «СП-2» является исключительно коммерческим проектом Москвы и Евросоюза.