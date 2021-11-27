ЮАР отправит образцы омикрон-штамма COVID-19 на изучение в другие страны

Власти Южно-Африканской Республики поделятся образцами нового омикрон-штамма коронавируса с другими государствами.

Клетки мутировавшего вируса будут отправлены зарубежным агентствам по безопасности для изучения. Об этом сообщил директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра.

«Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом "бета" — направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире», — заявил он газете Financial Times.

По его словам, уже поступили запросы на образцы от США и Великобритании. Также Оливейра отметил, что коронавирусный штамм не будет рассылаться частным медицинским компаниям.

В новом варианте коронавирусной инфекции значительно больше мутаций, чем в предыдущих. Однако ученые полагают, что такое количество изменений может сработать и против вируса, сделав его нестабильным.