Читатели Washington Post назвали ошибкой слова Зеленского о госперевороте на Украине

Читатели американского издания The Washington Post прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся госперевороте в стране.

Американцы назвали это ошибкой и объяснили, что доводы украинского лидера о причастности бизнесмена Рината Ахметова к «госперевороту» были ничтожны. Читатели высмеяли его слова, что некие россияне якобы пытались заручиться поддержкой олигарха и даже выделили на это «миллиарды долларов».

«Скажите мне ради бога, зачем Америке Украина в НАТО? Это ведь не лезет ни в какие ворота! Нам украинцы не нужны!» — высказались американцы.

Еще один читатель одним аргументом разбил слова Зеленского о причастности Ахметова к «госперевороту». Он написал, что украинский лидер не привел никаких доказательств, ссылаясь на некую аудиозапись, которая тоже нигде не опубликована.

«Зеленский хитер: он борется только с некоторыми олигархами. Он сам в них запутался. Он то с одним, то с другим. В этом плане он не оригинален, везде одно и то же», — заключил другой читатель.

Ранее политолог Михаил Погребинский раскрыл правду о готовящемся «госперевороте». По его мнению, у президента и бизнесмена отношения действительно непростые, больше похожие на открытую войну.