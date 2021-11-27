Политолог Басараб указал на потерю рейтингов Зеленского и «Слуги народа»

Рейтинги президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» стремительно падают. На это указал политолог Михаил Басараб.

Эксперт прокомментировал уровень общественной поддержки президента Украины и правящей политсилы. По словам Басараба, он берет аналитику нескольких социологических компаний.

«То есть на протяжении осени наблюдается не снижение, а настоящее падение рейтингов Зеленского и его партии на 10 и более процентов», — сказал политолог киевскому журналу «Український тиждень».

Басараб отметил, что если сравнить свежие результаты исследований с полученными на выборах, выяснится — на сегодняшний день показатели главы государства сильно ниже.

Президент Украины ранее выступил на пресс-марафоне и пообщался с журналистами. Зеленский сделал несколько громких заявлений, среди которых вероятность скорого госпереворота в стране.