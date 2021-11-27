Королева Елизавета II хранит в личном сейфе чужие завещания

Королева Великобритании не доверяет современному хранению важных документов. Представитель Высокого суда Лондона Эндрю Макфарлейн рассказал, что монарх хранит в сейфе.

Доступ к тайнику имеет только королева и узкий круг доверенных лиц. Елизавета II использует сейф для хранения завещаний, пишет издание People.

Как отметил Эндрю Макфарлейн, в ящике хранятся свыше 30 документов. Все бумаги нотариально заверены и аккуратно упакованы. Завещания будут вскрыты в случае смерти одного из членов королевской династии.

Ранее 95-летняя Елизавета II не появилась на церемонии по случаю Дня поминовения из-за растяжения спины. В прессе ходили слухи, что монарх испытывает серьезные проблемы со здоровьем.