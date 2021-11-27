Великобритания введет новые ограничения на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса

Власти Великобритании приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры в условиях распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Приезжающие в страну из иностранных государств должны будут проходить обязательное ПЦР-тестирование на второй день после прибывания. Также граждане, которые находились за границей, будут соблюдать карантин до получения отрицательного результата анализа на наличие инфекции.

Кроме того, все жители, которые контактировали с носителями нового омикрон-штамма коронавируса, должны находиться на изоляции, которая продлится до десяти суток. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках пресс-конференции.