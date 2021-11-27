Госагентство обеспечения Латвии сообщило об установке забора на границе с Белоруссией

Латвия завершила установку временного забора из колючей проволоки на юго-восточной границе. Об этом представитель Государственного агентства обеспечения республики Вендия Пикше-Кучма сообщила журналистам.

Общая протяженность заграждения составляет почти 37 километров. По словам Пикше-Кучмы, завершение процесса приемки соответствующих работ ожидается на следующей неделе. Полное окончание строительства запланировано на 6 декабря.

Латвийские власти приняли решение о строительстве забора на границе с белоруссией в начале октября 2021 года. Инициатива направлена на борьбу с нелегальной миграцией. Заграждение устанавливалось на участках, которые погранохрана сочла приоритетными.