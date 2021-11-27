РПЦ выступила против выплаты маткапитала отцам с детьми от суррогатных матерей

Русская православная церковь раскритиковала идею о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом получения маткапитала.

По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, институт церкви не приветствует суррогатное материнство.

«Суррогатное материнство церковью не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Отмечается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее одобрила инициативу, которая дает возможность отцам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, получать материнский капитал. При этом, если мужчина женился и супруга усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью, она также получит право на пособие.