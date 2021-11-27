Губерниев назвал «балбесом» биатлониста Латыпова после ошибки на Кубке мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов совершил роковую ошибку на Кубке мира и лишился шанса выиграть медаль. Комментатор Дмитрий Губерниев оценил его провал.

Латыпов перепутал финишные створки на завершающем круге. Из-за ошибки спортсмен был вынужден возвращаться и финишировать правильно. Это, в свою очередь, привело к невосполнимой потере времени.

«А знаете, что я сейчас скажу? Пусть он здесь ошибется. Эдик, ты балбес. Чтобы впредь такого не было ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде», — высказался Губерниев.

В результате соревнований первое место занял норвежец Стурла Холм Легрейд. Второе место досталось его соотечественнику Тарьею Бе. Третьим финишировал француз Симон Дестье.