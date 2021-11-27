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Губерниев назвал «балбесом» биатлониста Латыпова после ошибки на Кубке мира

Спорт
Губерниев назвал «балбесом» биатлониста Латыпова после ошибки на Кубке мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов совершил роковую ошибку на Кубке мира и лишился шанса выиграть медаль. Комментатор Дмитрий Губерниев оценил его провал.

Латыпов перепутал финишные створки на завершающем круге. Из-за ошибки спортсмен был вынужден возвращаться и финишировать правильно. Это, в свою очередь, привело к невосполнимой потере времени.

«А знаете, что я сейчас скажу? Пусть он здесь ошибется. Эдик, ты балбес. Чтобы впредь такого не было ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде», — высказался Губерниев.

В результате соревнований первое место занял норвежец Стурла Холм Легрейд. Второе место досталось его соотечественнику Тарьею Бе. Третьим финишировал француз Симон Дестье.

#латыпов #губерниев #биатлонист