Итоги возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена сложно предсказать, так как разные кланы Соединенных Штатов имеют совершенно различные мнения. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

В Соединенных Штатах есть две основные группы политической элиты. Первая — Аспенская стратегическая группа, которую возглавляет госсекретарь США Энтони Блинкен. Это один из самых сильных кланов, подчеркнул американист. Клинтоны входят, по мнению эксперта, во вторую группу. Их представителями являются советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс, отметил он.

Дробницкий указал, что, кроме очень влиятельных, существуют и менее крупные кланы. Он обратил внимание на одну важную деталь: дело в том, что представители каждой группы посетили Москву в разное время для уточнения позиций по Украине. Естественно, что руководство РФ внимательно выслушало всех американских политиков, отметил эксперт.

По мнению Дробницкого, ситуация в Соединенных Штатах похожа на пословицу про лебедя, рака и щуку. Представители семейств норовят вытянуть государство в свою сторону. Из-за такой обстановки Байден решил баллотироваться на второй срок, а группы ездят по очереди в РФ, чтобы не пропустить ничего важного, раскрыл политолог неудобную для американских кланов правду об их странных визитах в Москву.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена за последний год не приняла ни одного решения, которое было бы полезным для страны. Об этом заявил конгрессмен Джим Джордан.