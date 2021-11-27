Два человека погибли во время разгула стихии на севере Великобритании

Мощный шторм «Арвен» унес жизни двоих мужчин на севере Великобритании.

Об этом рассказали в издании Sky News со ссылкой на местные власти.

«Мужчина из Ланкастера погиб после того, как на него упало дерево», — передает телеканал со ссылкой на полицию графства Камбрия.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, так как дерево до сих пор может представлять опасность для мирных жителей. Известно, что это вторая смерть во время шторма «Арвен». Первой жертвой вышедшей из-под контроля стихии стал мужчина, врезавшийся в падающее дерево в Антриме в Северной Ирландии.

Природный катаклизм также повлек за собой массовые отключения электроэнергии. Без электричества на северо-востоке Англии и в Йоркшире из-за шторма остались 112 тысяч объектов.